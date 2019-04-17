Лига чемпионов: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" идут дальше

"Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов. На поле развернулась настоящая битва. Счет был открыт в самом начале встречи. Автором первого гола стал Рахим Стерлинг. Вскоре Сон Хын Мин вновь вывел "Тоттенхэм" вперед, оформив дубль. Но потом еще один мяч Стерлинга и голы Силвы и Агуэро приблизили "горожан" к полуфиналу. Точку в матче поставил игрок "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте. И в итоге благодаря преимуществу голов, забитых на чужом поле, дальше проходит "Тоттенхэм".

Главный тренер "Тоттэнхэма" Маурисио Почеттино REUTERS/Phil Noble

Не менее зрелищным получился матч "Ливерпуля" и "Порту", правда, там интриги практически не было. За две встречи англичане шесть раз поразили ворота португальской команды. И подопечные Сержиу Консейсау смогли ответить на это только одним забитым мячом. Из игроков "Ливерпуля" во втором матче отличились Садио Мане, Мохаммед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил Ван Дейк. Единственный мяч за "Порту" забил Эдер Милитао.

Роберто Фирмино Reuters/Andrew Boyers

В полуфинале "Ливерпуль" встретится с "Барселоной", а "Тоттенхэм" ждет схватка с "Аяксом" - командой, выбившей из борьбы "Реал" и "Ювентус".