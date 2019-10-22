Марианна объединит олимпийцев и паралимпийцев

Олимпийский огонь, золотая медаль и французская Марианна. Это и есть новый логотип летних игр, которые пройдут в 2024 году в Париже. Не только энтузиазм, спортивное стремление к совершенству, но и "свобода, равенство, братство". О приверженности будущих соревнований этим ценностям заявил оргкомитет.
Впервые эмблема общая для Олимпиады и Паралимпиады.
Это не единственное новшество. Ранее Париж предложил Международному олимпийскому комитету внести в программу соревнований брейк-данс, серфинг, спортивное скалолазание и скейтбординг. МОК рассмотрит это предложение до декабря 2020 года.
Последний раз Париж принимал олимпиаду в 1924 году.