На Олимпиаде в Токио выступит сборная беженцев

На летней Олимпиаде в Токио в 2020 году выступит команда беженцев из разных стран мира. Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Буэнос-Айресе. Впервые команда беженцев приняла участие в Играх в 2016-м, когда соревнования проходили в Рио-де-Жанейро. Тогда в сборную вошло десять атлетов в трех видах спорта. Выступать в Токио в 2020 году смогут не менее 50 спортсменов.