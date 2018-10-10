На летней Олимпиаде в Токио в 2020 году выступит команда беженцев из разных стран мира. Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Буэнос-Айресе. Впервые команда беженцев приняла участие в Играх в 2016-м, когда соревнования проходили в Рио-де-Жанейро. Тогда в сборную вошло десять атлетов в трех видах спорта. Выступать в Токио в 2020 году смогут не менее 50 спортсменов.
На Олимпиаде в Токио выступит сборная беженцев
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На Олимпиаде в Токио выступит сборная беженцев
Президент МОК Томас Бах: "На сегодняшний день мы утвердили список возможных кандидатов на участие в Олимпиаде. Это 51 или 52 спортсмена-беженца, которых мы идентифицировали. Но этот пул может еще расшириться до начала Игр в Токио-2020".
Поскольку спортсменам предстоит выполнить квалификационные нормативы, точное число будущих олимпийцев назвать пока невозможно. Чтобы попасть в команду беженцев на Олимпийских играх 2016 года, спортсмены должны были показать высокие спортивные результаты и иметь статус беженца, подтвержденный ООН. Тогда завоевать медали ни одному из десяти атлетов не удалось.