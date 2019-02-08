Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн

Международный паралимпийский комитет восстановил в правах Паралимпийский комитет России.

Пока условно, однако это не помешает российским спортсменам выступать на международных стартах под флагом страны и слышать ее гимн в случае победы.

Чтобы избежать повторных санкций, до 31 декабря 2022 года российская сторона должна неукоснительно выполнять ряд требований, на основании которых МПК принял решение о восстановлении организации.

Решение об условном восстановлении прав ПКР было озвучено в пятницу в немецком Бонне, где располагается штаб-квартира МПК. По такому случаю была созвана специальная пресс-конференции, в которой принял участие президент МПК Эндрю Парсонс.