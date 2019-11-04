Франция строит Олимпийскую деревню

Франция приступила к строительству Олимпийской деревни. В 2024 году территория в 51 гектар граничащего с Парижем департамента Сена-Сен-Дени станет родным домом для 15 тысяч спортсменов всего на несколько недель. По окончании праздника спорта еще для 6 тысяч французов - на следующие 60 лет, отметил премьер-министр Эдуар Филипп: "Организация, вложенные инвестиции, совместный труд не должны пропасть даром. И после того, как олимпийский огонь погаснет, мы продолжим извлекать из всего этого пользу для нашей страны, парижского региона, департамента Сена-Сен-Дени, всех тех, кто участвовал в подготовке игр".

"Я атлет и не по наслышке знаю, что Олимпийская деревня - сердце, днк игр. Весь мир будет у нас здесь в гостях. Очень здорово, что нас поддерживают," - говорит Тони Эстанге, трёхкратный олимпийский чемпион в гребном слаломе на каноэ и председатель Оргкомитета "Париж-2024".

Но есть и те, кому планы правительства не по нраву. Кроме двух десятков заброшенных заводов, в Сена-Сен-Дени будут разрушены три школы, отель, студенческое общежитие. Многие местные жители покинут свои дома. В то же время, проект призван преобразить один из самых бедных департаментов Франции. Стройка обойдется почти в 7 млрд евро.