В 130 ресторанах мира на этой неделе впервые проходит фестиваль Al Dente, приуроченный ко Всемирному дню пасты, который отмечается 25 октября. Пастой называют макаронные изделия в Италии. А итальянская кухня считается самой популярная в мире.

В римском ресторане La Pergola Хайнц Бек — один из лучших шеф-поваров мира — специально для фестиваля подготовил рецепт макарон из полбы с красными креветками, пюре из кочпёных баклажан и ароматными сухариками.

"В этом и заключается значение пасты — у каждого есть свой собственный рецепт! Все любят это блюдо и мы только рады сделать его еще лучше", — говорит Хайнц Бек.

Организаторы фестиваля Союз пищевой промышленности Италии и Международная организация пасты (IPO) хотят решить амбициозную задачу: понять, как изменится это блюдо к 2050 году.

В течении недели производители, социологи, эксперты пищевой промышленности обсуждают вопросы, связанные с будущим макаронных изделий.

По данным Международной организации пасты, за последние десять лет ежегодное потребление этого продукта в мире выросло почти в два раза с 9 до 15 млн тонн.