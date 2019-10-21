Сирию и курдов обсудят в Сочи

Какие дальнейшие шаги предпримет Турция в северо-восточной Сирии станет ясно только после встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным, которая состоится 22 октября. Об этом турецкий лидер объявил на международном форуме в Стамбуле.
Россия настаивает на восстановлении на территории, подконтрольной курдским вооруженным формированиям, суверенитета Сирии.
По словам Сергея Лаврова, сирийские курды и Дамаск заинтересованы в помощи России для выстраивания диалога. Москва также призывает к возобновлению прямых контактов между Дамаском и Анкарой в рамках сирийско-турецкого Аданского соглашения 1998 года.