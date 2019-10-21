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Сирия

Сирию и курдов обсудят в Сочи

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 Юрий Смирнов 
Сирию и курдов обсудят в Сочи
Авторское право
Mustafa Kamaci/Presidential Press Office/Handout via REUTERS
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Какие дальнейшие шаги предпримет Турция в северо-восточной Сирии станет ясно только после встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным, которая состоится 22 октября. Об этом турецкий лидер объявил на международном форуме в Стамбуле.

Завтра мы поедем в Россию, в Сочи. На этой встрече мы обсудим с господином Путиным этот процесс, а после, если пожелает Аллах‎, предпримем необходимые шаги.
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции

Россия настаивает на восстановлении на территории, подконтрольной курдским вооруженным формированиям, суверенитета Сирии.

Все структуры курдов на сирийской территории [должны быть] прочно вписаны в правовое поле Сирии, в сирийскую конституцию, чтобы на территории Сирии не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турции, равно как и другим государствам.
Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ

По словам Сергея Лаврова, сирийские курды и Дамаск заинтересованы в помощи России для выстраивания диалога. Москва также призывает к возобновлению прямых контактов между Дамаском и Анкарой в рамках сирийско-турецкого Аданского соглашения 1998 года.

Видеомонтаж • Юрий Смирнов