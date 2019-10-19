Мадрид отказывается вести переговоры с Барселоной

Барселона готовится к новым протестам после одной из крупнейших уличных акций в стране за прошедшие годы: в ней, по данным полиции, участвовали более полумиллиона демонстрантов. МВД Испании заявляет, что держит ситуацию под контролем. Правительство возлагает ответственность за беспорядки на главу Женералитета Каталонии Кима Торру.
В ходе посещения пострадавших в результате уличных столкновений полицейских в больнице Барселоны министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка обвинил протестующих в организованном насилии. Глава Женералитета Каталонии Ким Торра и сам ранее выступал против беспорядков. Он предложил Мадриду «немедленно начать переговоры, чтобы найти политическое и демократическое решение».
Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес это предложение отверг. Он потребовал от Торры категорически осудить насилие и заявил, что Каталония никогда не станет независимой, цитата, «потому что это незаконно».