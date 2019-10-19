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Испания

Мадрид отказывается вести переговоры с Барселоной

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 Андрей Позняков 
Мадрид отказывается вести переговоры с Барселоной
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Барселона готовится к новым протестам после одной из крупнейших уличных акций в стране за прошедшие годы: в ней, по данным полиции, участвовали более полумиллиона демонстрантов. МВД Испании заявляет, что держит ситуацию под контролем. Правительство возлагает ответственность за беспорядки на главу Женералитета Каталонии Кима Торру.

Президент Торра должен срочно объединить всех каталонцев, потому в Каталонии есть проблема с сосуществованием людей разных взглядов. Он должен осознать, что он является президентом для всех каталонцев. Он должен сесть за стол переговоров с ними всеми и восстановить согласие в обществе...
Фернандо Гранде-Марласка
и.о. министра внутренних дел Испании

В ходе посещения пострадавших в результате уличных столкновений полицейских в больнице Барселоны министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка обвинил протестующих в организованном насилии. Глава Женералитета Каталонии Ким Торра и сам ранее выступал против беспорядков. Он предложил Мадриду «немедленно начать переговоры, чтобы найти политическое и демократическое решение».

Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес это предложение отверг. Он потребовал от Торры категорически осудить насилие и заявил, что Каталония никогда не станет независимой, цитата, «потому что это незаконно».

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