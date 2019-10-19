Турция угрожает возобновить операцию в Сирии

Сирийский и российский флаги развевались в пятницу над бывшей наблюдательной вышкой курдских отрядов самообороны в окрестностях Джераблуса. Ситуация на этом участке сирийско-турецкой границы была накануне спокойной. В субботу утром Турция обвинила курдские отряды в нарушении заключенного два дня назад перемирия.

По данным турецкого министерства обороны, за минувшие сутки курдские боевики совершили более десяти вылазок. По информации расположенного в Лондоне Сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека, 14 мирных сирийцев погибли за те же сутки в результате ударов турецкой авиации и артиллерийских обстрелов со стороны поддерживающих Анкару боевиков.

Отвечая в пятницу на вопрос журналистов по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО, госсекретарь США признал, что добиться немедленного прекращения огня на севере Сирии пока не удалось. В свою очередь глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что все стороны понимают: их общей враг - группировка "Исламское государство".

"Я выразил глубокую озабоченность в связи с опасностью эскалации ситуации, - заявил Столтенберг в частности, - от которой все больше страдают люди, а также в связи с увеличением потоков мигрантов и беженцев".

С начала военной операции Анкары на севере Сирии 9 октября свои дома покинули десятки тысяч человек. Многие курды, которые нашли приют в лагере беженцев в приграничном районе Ирака, сомневаются, что соглашение о прекращении огня между Турцией и Соединенными Штатами будет соблюдаться.

"Ощутимых изменений с связи с прекращением огня мы пока не почувствовали. У нас нет особых надежд. Мы и раньше слышали такого рода заявления (президента США - прим.ред.), но они ни к чему не приводили", - говорит один из обителей лагеря Мохаммед.

В субботу президент Турции заявил, что его страна возобновит наступление на северо-востоке Сирии "более решительно", если курдские боевики не выйдут из этих районов по окончании пятидневного перемирия. Эрдоган также сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры по Сирии с президентом России Владимиром Путиным.