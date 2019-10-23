Неудачей европейской дипломатии назвали депутаты Европарламента действия Брюсселя относительно военной операции Турции и ситуации на севере Сирии в целом.

Сергей Лагодинский, депутат Европарламента: "Двое убеленных сединами мужчин встретились в России и решили поделить регион - потому что мы потерпели неудачу, потому что наши институты не справились с задачей... Где меры, запрещающие продажу оружия, где адресные санкции, о которых мы говорим?"

Герман Терч, депутат Европарламента: "Предполагать, что США будут всегда и всюду использовать финансовые средства и свои вооруженные силы, - это серьезное непонимание реальной обстановки, которое наблюдается в Европе. У такого подхода нет будущего".

Жизни сотен граждан Европы, находящихся на северо-востоке Сирии, - мужчин, женщин и детей - в опасности. Этому вопросу недостаточно уделяется времени в Европарламенте.

Ирина фон Визе, депутат Европарламента: "Около семи тысяч детей боевиков группировки "Исламское государство" живут в лагерях в северной Сирии. Примерно десятая часть из них - граждане ЕС. Многие были вынуждены бежать оттуда, их судьба неизвестна. Мы не можем бросить этих детей".

Документальный фильм Euronews "Европейские дети ИГИЛ" был продемонстрирован в Страсбурге, чтобы проинформировать депутатов Европарламента - власти стран ЕС в одиночку не справляются с этой проблемой.

Сообщается, что Бельгия, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры о возвращении детей на родину из охваченных конфликтом северо-восточных районов Сирии. Но в некоторых случаях необходимо действовать незамедлительно.

Хильде Ваутман, депутат Европарламента: "Ситуация стала гораздо сложнее по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад, поэтому, я полагаю, мы должны говорить об организации гуманитарного коридора. Он необходим. Нужно заниматься поисками детей, нужно вернуть их живыми-здоровыми и безопасным путем".

Критики отмечают, что Европе не удалось принять согласованных мер относительно ситуации в Сирии, и задаются вопросом, достаточно ли будет одной решимости для того, чтобы вернуть европейских граждан в их родные страны.