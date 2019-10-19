Пять китов японского стола

Япония - территория гастрономического совершенства. Которое начинается с высококачественных продуктов и мастерства. Журналист Euronews проехал по стране, чтобы подробнее узнать вкусы и блюда, определяющие японский стол. Их пять.

Сурими

Путешествие началось в Одаваре к югу от Токио, чтобы подробнее узнать о сурими. Это нежный и пластичный рыбный фарш не имеет ничего общего с привычными "крабовыми палочками", которые продаются в Европе под названием "сурими". На традиционных предприятиях рыбу разделывают, перемалывают и обрабатывают паром вручную, как и столетия назад. Один из флагманских японских продуктов на базе сурими - рыбные палочки "камабоко".

Конняку

Этот некогда экзотический корнеплод сегодня все активнее завоевывает сердца (и желудки!) европейцев. Из клубня многолетнего растения рода Аморфофаллус японцы на протяжении веков изготавливают желеобразную пасту, которую нарезают ломтями, подавая как дополнение к блюдам или как самостоятельный продукт. Конняку богат клетчаткой, почти не содержит калорий и особенно показан для людей, страдающих диабетом.

Соевый соус

Наблюдатели говорят, что соевый соус для японцев - все равно, что вино для французов. Без него не обходится ни один обед. В стране соевый сосу производят до полутора тысяч компаний, часто это семейный бизнес, где рецепты идеального соуса предаются от отца к сыну. Съемочная группа Euronews познакомилась с сомелье, разбирающимся в оттенках вкусов многочисленных сортов соуса, и побывала на традиционном производстве.

Мисо

Мисо - обязательный ингредиент ежедневного японского стола, приправа к рыбе и мясу и основа одноименного супа. Речь идет о ферментированной пасте из соевых бобов и риса. Команда программы "Вкус" встретилась с хранителем традиционного рецепта мисо и побывала в специализированном магазине, где эксперт научил журналистов отличать мисо с севера Японии от более южных вариантов.

Желтохвост

Гастрономическое турне наши журналисты завершили в префектуре Вакаяма, где благодаря усилиям ученых внедрена уникальная технология искусственного разведения желтохвоста, императора японского стола. Эта нежная рыба, которая водится только в водах близ Японии, пользуется постоянным спросом на внутреннем рынке. Ее все чаще заказывают и зарубежные рестораны. Желтохвост - лучшая, по мнению поваров, основа суши и сашими. В Вакаяме аквафермеры утверждают, что искусственно разведенная рыба не уступает по вкусовым качествам той, что живет в естественной среде.