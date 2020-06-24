Shanghai Me: путешествие во времени для королей и не только

В 1930-х годах Шанхай называли "Парижем Востока". Ресторан Shanghai Me в финансовом районе Дубая воспроизводит уникальную атмосферу Шанхая той эпохи. Среди гостей заведения - семья эмира, знаменитости и звезды спорта.

Шеф-повар ресторана канадец Шейн Макней открыл двери своей кухни для нашего корреспондента и показал процесс готовки одного из фирменных блюд - маринованной черной трески. Изысканная рыба, которую журналист и повар в конце съемки съели пополам.

Шейн Макнейл показывает и рассказывает: "Начнем с подготовки рыбы, ополоснем ее соленой водой, замаринуем в мисо. Мы будет готовить треску на японском гриле робата. Это - одно из наших коронных блюд. Давайте нарежем нашу рыбу... вот так, на порционные куски".

Меню ресторана включает в себя традиционные азиатские блюда, но команда поваров стремится придать им современное звучание. Как именно?

"Я много читаю, смотрю, что делают другие повара, прислушиваюсь к мнениям тех, кто вместе со мной работает на кухне, - рассказывает Макнейл. - Они подают очень хорошие идеи".

Настало время продолжить процесс подготовки рыбы. "Я собираюсь положить треску в холодную воду, чтобы избавиться от остатков чешуи. Замочим ее ненадолго. Так мы получим красивые белые порции, - комментирует шеф-повар. - Следующий шаг - маринад мисо. Речь идет о ферментированной пасте из соевых бобов. Мы смешиваем ее с сахарной пудрой, саке и сладким рисовым вином, в этом и будет мариноваться наша рыба. Сахар дает сладкую ноту, мисо приносит вкус "умами". Ну, а сакэ и вино добавляют радости, что приятно. Теперь отправляем рыбу в холодильник на 48 часов".

Полдела сделано. Через двое суток рыбу приятного коричневатого оттенка будут жарить на гриле и украшать. Волнуется ли шеф, когда в его ресторан приходят высокопоставленные и "звездные" гости?

"Нет, совсем нет, - уверяет Макнейл. - Когда вы следуете рецепту, когда у вас отточена техника, все получится одинаково хорошо для всех клиентов". Черная треска, обещает он, также получится отлично.

"Мы будем делать рыбные шашлычки на гриле, при высокой температуре, - рассказывает он. - Мы жжем уголь так, чтобы обеспечить правильное, медленное приготовление блюда. Нужно, чтобы внутри была определенная температура, это даст красивую карамельную корочку. Вот начался процесс карамелизации, мы будем переворачивать шашлычки каждые две-три минуты. Они готовятся с обеих сторон - всего процесс займет около 12 минут".

Настало время "сборки" блюда на тарелке для эффектной подачи. Шеф собирает нужные ингредиенты: листья бамбука, ломтики лимона, побеги маринованного имбиря, соус мисо-юдзу с сахаром и немного кунжута. Настало время дегустации.

"Разверните бамбуковый лист и захватите кусочек рыбы, - советует шеф. - Чувствуете ноты пшеницы, умами, алкогольный след? Прежде чем переходить к следующему блюду, я лично съел бы побеги имбиря, чтобы освежить рецепторы".