Обстрелы и опровержения

Представители курдских военизированных формирований, а также ряд наблюдателей утверждают, что армия Турции продолжает обстрелы в городе Рас-эль-Айн, несмотря на соглашение о приостановлении военной операции. Сообщается о гибели 14 мирных жителей.

А правозащитная организация Amnesty Inernational опубликовала доклад,в котором утверждается, что турецкие вооруженные силы и оказывающие им содействие группировки в составе "Свободной сирийской армии" совершили военные преступления.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ложью и дезинформаицей сообщения о продолжении боевых действий с участием турецких военных на севере Сирии.

Анкара заявляет о намерении организовать 12 наблюдательных пунктов в так называемой зоне безопасности, которая согласно планам турецких властей протянется на 440 километров вдоль границы, а ее глубина составит 32 километра.

Пентагон заявил, что войска США не будут заниматься обеспечением создания зоны безопасности в Сирии.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с президентом Турции, по его словам, Анкара полностью приостановила проведении своей военной операции.

Ранее Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности.