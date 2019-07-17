Россия

Лингвистические баталии в Совбезе ООН

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 Надежда Дрямина 
Лингвистические баталии в Совбезе ООН
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В защиту русского языка, в отношении которого "предвзятые украинские власти принимают карательные меры", выступил с трибуны Совбеза ООН Василий Небензя. Во вторник там прошло заседание по закону о госязыке Украины, который, по утверждению постпреда РФ, попирает права русскоязычного населения и приведет к росту социальной напряженности.

"Принятие закона о языке было сугубо политическим решением, не учитывающим мнение населения Украины, текущей обстановки в стране и особенности многонационального украинского общества. Напомню, что сегодня вступают в силу основные положения документа, которые предусматривают жесточайшую, принудительную украинизацию всех сторон жизни постепенно вводят штрафы за неиспользование украинского языка".
Василий Небензя
постоянный представитель России при ООН

Дипломат отметил, что вопрос о госязыке - дело международное, напомнив о праве жителей Донбасса на языковое самоопределение, закрепленном в минских соглашениях. На что его украинский коллега парировал: это внутреннее дело Украины, с которым страна разберётся сама.

"Сегодня, поднимая этот любопытный вопрос за четыре дня до парламентских выборов на Украине, Москва тем самым стремится оказать политическую поддержку пророссийским партиям. В то же время, она пытается отвлечь внимание общественности от годовщины катастрофы 17 июля, когда российские военные сбили самолёт, летевший рейсом MH 17, а также от выполнения Минских договорённостей".
Владимир Ельченко
постоянный представитель Украины при ООН

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Видеомонтаж • Надежда Дрямина