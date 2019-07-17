Лингвистические баталии в Совбезе ООН

В защиту русского языка, в отношении которого "предвзятые украинские власти принимают карательные меры", выступил с трибуны Совбеза ООН Василий Небензя. Во вторник там прошло заседание по закону о госязыке Украины, который, по утверждению постпреда РФ, попирает права русскоязычного населения и приведет к росту социальной напряженности.

"Принятие закона о языке было сугубо политическим решением, не учитывающим мнение населения Украины, текущей обстановки в стране и особенности многонационального украинского общества. Напомню, что сегодня вступают в силу основные положения документа, которые предусматривают жесточайшую, принудительную украинизацию всех сторон жизни постепенно вводят штрафы за неиспользование украинского языка". Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Дипломат отметил, что вопрос о госязыке - дело международное, напомнив о праве жителей Донбасса на языковое самоопределение, закрепленном в минских соглашениях. На что его украинский коллега парировал: это внутреннее дело Украины, с которым страна разберётся сама.