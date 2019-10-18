Британские поддоны после "брексита"

Ежегодно Великобритания поставляет сотни тысяч деревянных поддонов для перевозки грузов в десятки стран по всему миру. Пока местное производство регулируется теми же правилами, что и европейское. Но это может в скором времени измениться.

"Все поддоны, которые отправляются за пределы Европы, мы должны подвергать термической обработке, чтобы убить вредоносных насекомых. Пока европейские законы этого не требуют. До сих пор для поддонов, экспортируемых в Европу, термообработка не была обязательной. Но вероятно, она ей станет, если "брексит" все-таки окажется "жестким", - говорит Дэвид Черч из Bravest Manufacturing Company,

Для успешного ведения предпринимательской деятельности в мире после "брексита" придется учесть возможные изменения сотен правил, норм.

"Организация Make UK, представляющая интересы деловых кругов, сообщает, что одни компании вовсе не готовятся к выходу Великобритании из Евросоюза , потому что в него не верят, другие просто не могут себе этого позволить", - отмечает корреспондент Euronews Брайони Уильмс.

Судьба соглашения об условиях "развода" все еще под вопросом: сделку должны одобрить все лидеры стран ЕС и британская Палата общин.

"Некоторые наши клиенты уже полностью перешли на термообработанную древесину. И у нас есть несколько запросов. Но будущее до сих пор не ясно. И, прежде чем переходить на термообработанную древесину, многие хотят вообще понять, чего ждать", - говорит Тони Маунтэйн из Bravest Manufacturing Company.

Британское правительство заявляет, что держит бизнес в курсе того, как могут измениться торговые отношения с соседями. Но предприниматели недовольны: информации слишком мало, узнают они ее слишком поздно.

"Мы чувствуем, что идет какая-то подготовка. Но она должна идти с обеих сторон. Иначе нет смысла разрабатывать великолепный план на случай чрезвычайной ситуации, готовить изменения в сфере грузовых перевозок. В идеальном мире мы бы все знали, чего от нас ждут, какие бумаги нужны. Проблем бы не было. Но у нас другая действительность", - отмечает Джо Джэймс из Британской Торговой палаты.

Среди прочего, предприниматели опасаются перегруженности портов и дорог. Премьер-министр Великобритании пообещал вывести страну из ЕС до 31 октября.