"Брексит": дело за британским парламентом

Кажется, что спустя три года процесс выхода Великобритании из ЕС близок к своему завершению. После нескольких дней напряженных переговоров, стороны пришли к соглашению по "брекситу" и сообщили об этом на саммите ЕС.

Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии

"У нас есть сделка, и эта сделка означает, что нет необходимости в новой отсрочке. Это справедливое, сбалансированное соглашение, оно свидетельствует о нашей готовности к поиску решений".

Обе стороны подтвердили, что выход со сделкой лучше, чем без нее, хотя ранее премьер-министр Великобритании готов был покинуть Евросоюз во что бы то ни стало.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

"Для нас в Великобритании это означает, что мы можем увидеть настоящий "брексит", который достигает наших целей. И это означает, что Великобритания всем составом выйдет из Евросоюза 31 октября"

Обе стороны вынуждены были пойти на компромисс. Механизм "бэкстопа" окончательно отменен, но вместо этого во время переходного периода Северная Ирландия должна будет соблюдать определенные таможенные стандарты ЕС.

Мишель Барнье, переговорщик ЕС по "брекситу"

"Депутаты Северной Ирландии смогут простым большинством решить, продолжать ли применять соответствующие правила или нет"

Соглашение теперь должно быть подписано лидерами других 27 стран ЕС.

Они встречаются в Брюсселе на двухдневном саммите. Затем ему потребуется одобрение Европейского парламента и британской Палаты Общин. И получится ли у Бориса Джонсона убедить парламентариев – вот главный вопрос.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже заявил, что согласованную с Брюсселем сделку необходимо отклонить. По его словам, она еще хуже той, что была предложена предшественником Джонсона, Терезой Мэй.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

"Я надеюсь, что мои коллеги в Вестминстере собирутся и поддержат эту превосходную сделку, чтобы "брексит" случился без промедления"

Между тем, союзники Джонсона, депутаты от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии уже заявили, что не готовы поддержать сделку. Будущее отношений Великобритании и ЕС должно решится в ближайшие две недели.