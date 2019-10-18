Древний базар открыт после войны

В Алеппо возобновил работу исторический рынок Сакатыя, разрушенный боевиками во время вооруженного конфликта. Архитектурный комплекс рынка, известного с XV века, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что стены этого базара были возведены гораздо раньше. Теперь торговые династии возвращаются в свои магазины.

Абдуллах Аль-Тайиб продает орехи, сладости и сухофрукты: "Я был в отчаянии, когда пришлось остановить работу на рынке. Я даже и не надеялся, что смогу вернуться сюда. Но благодаря усилиям многих людей это слало возможным. Мы здесь родились и выросли, магазины передаются от поколения к поколению, я передам дела детям".

"Люди издавна приходили сюда за покупками" — говорит местный житель.

Вооруженные группировки пытались захватить расположенную поблизости знаменитую городскую цитадель, в ходе боевых действий обрушились своды рынка. Специалисты восстановили их из оригинального материала в первозданном виде.