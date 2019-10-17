Сирийская армия контролирует курдские территории

Сирийская армия занимает пограничные города на севере страны, контроль над которыми до сих пор удерживали курдские отряды.

Накануне колонна грузовиков и автобусов в флагами Сирийской арабской республики вошла на улицы Кобани под приветственные крики немногочисленных жителей. Большинство из них за последнюю неделю покинули Кобани, опасаясь наступления турецких сил.

Город имеет стратегическое значение для контроля севера Сирии. Теперь, по мнению экспертов, Анкаре будет сложно создать вдоль сирийской границы 30-километровую "буферную зону", вытеснив курдских боевиков. Пять лет назад отбитый курдскими отрядами самообороны при поддержке авиации США, Кобани стал крупнейшим поражением "Исламского государства" в Сирии.

Между тем войска возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в среду покинули города Ракка и Табка на северо-востоке страны. Как сообщил в "Твиттере" официальный представитель штаба Майлс Кэггинс, сразу после "два F-15E коалиции успешно нанесли заранее спланированный авиаудар по цементному заводу Lafarge, чтобы уничтожить склад с боеприпасами и снизить пригодность объекта с военной точки зрения".

Ранее российский журналист смог снять одну из двух опустевших базы американских сил в Манбидже (85 километров от Алеппо), созданные два года назад для патрулирования северных районов Сирии.

Во вторник сирийские правительственные силы установили контроль над городом Табка и близлежащим аэродромом в провинции Ракка, а также заняли ряд мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции.

О проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны Турция объявила 9 октября. Сирия назвала эту операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.