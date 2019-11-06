В Новый год - с новым парламентом!

За менее, чем две недели до Рождества и за три недели на Нового года жители Соединенного Королевства отправятся к избирательным урнам.

Официальное начало предвыборной кампании положено, и резиденция британского премьера напоминает штаб-квартиру перед началом военных действий.

Вот что заявил Борис Джонсон: "Мы двигаемся к выборам, но справедливо будет заметить, что мы значительно больше стремились бы к работе на благо нашей страны, чем к проведению этого голосования".

Политические оппоненты Джонсона приняли вызов, и лидер Либерально-демократической партии Джо Суинсон уже сообщила своим сторонникам, что намерена стать следующей обитательницей дома по Даунинг-стрит, 10: "Я счастлива быть с вами тут в качестве кандидата на пост премьер-министра".

Социологи, проводящие опросы, имеют на сей счет иную точку зрения - шансы у Джо Суинсон стать третьей женщиной - главой кабинета министров в истории страны не слишком высоки.

Те же, кто будут решать, кто возглавит правительство Соединенного Королевства на следующие несколько лет, устали от постоянных баталий в Вестминстере.

Так что за ближайшие пять недель желающим занять скамьи в Палате общин придется приложить все усилия, чтобы убедить имеющих право голоса прийти на выборы.

Лейбористы начали представлять избирателям свою программу с графства Эссекс.

Лидер партии Корбин делает акцент на "брексите" и на переходном - уже после развода Соединенного Королевства с ЕС - периоде, в котором будет жить Британия.

Сторонники лейбористов озабочены более конкретными проблемами повседневности.

- Я учительница, я пытаюсь объяснить, для чего нужно учиться, но, с другой стороны, где работа, где рабочие места для тех, кто получает образование? Что с этим делать?

- Выборы - это сто разных проблем, но для меня это возвращение к страны к норме, когда не урезают бюджет.

Нынешнее голосование станет первым для тех, кому сейчас меньше 25, кто оканчивает школу или начинает учиться в университете. Именно их предпочтения, как указывают наблюдатели, могут в итоге повлиять на расклад сил в будущей Палате общин. И для них ситуация с "брекситом" - тема для серьезных размышлений.

Говорят студентки и студенты одного из колледжей:

- Страна - на распутье, нужно прежде всего понять, что те, за кого мы отдадим свои голоса, в итоге будут решать, каким станет наше будущее.

- Я хочу, чтобы в парламенте обсуждались проблемы образования и здравоохранения. Три года мы слышим, что "брексит" - то, "брексит" - сё, но жизнь шире, и я хочу услышать о других проблемах, имеющихся в стране.

- Я думаю, что тема "брексита" и связанных с ней проблем по-прежнему находится во центре повестки дня, мы вряд ли сможем так легко это обойти.

- Думаю, что отношение к "брекситу" в любом случае определит политические симпатии избирателей и итог выборов

Голосование в Великобритании традиционно проводится по четвергам, на этот раз четверг выпал на 12-ое декабря.

А о том, кто победил, станет известно в пятницу, 13-го декабря.