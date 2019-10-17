Лидеры ЕС - о "брексите"

В Брюсселе собрались главы государств и правительств Евросоюза, чтобы обсудить, в первую очередь, предстоящий выход из него Великобритании. Накануне две стороны завершили работу на соглашением об упорядоченном расторжении многочисленных связей между ними.

Британскому премьер-министру предстоит "продать" эту "сделку" тем депутатам своего парламента, которые видят в ней слишком много уступок контенентальной Европе или, наоборот, выступают против «брексита».

«Сейчас я очень надеюсь на то, что избранные представители народа, мои коллеги в Вестминстере, единодушно осуществят «брексит», - сказал Борис Джонсон. - Надо провести эту превосходную сделку через линию финиша».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что рад этому соглашению, но опечален «брекситом".

Лишь в последние часы перед Саммитом удалось договориться о статусе границы и таможенном режиме между Северной Ирландией, частью Соединённого королевства, и Республикой Ирландия, которая остаётся в составе ЕС.

«Сегодня я смогу рекомендовать Европейскому совету одобрить это соглашение и принять Совместную политическую декларацию о будущих отношениях, - сказал ирландский премьер Лео Варадкар. - Надеюсь на согласие Дублина».

Руководство ЕС объявило, что очередной отсрочки прекращения британского членства не будет.

«Я считаю, что в соглашении содержатся новые правила таможенного контроля и прочего, которые соответствуют нашим целям, - сказал Эммануэль Макрон. - Наша обеспокоенность была оправдана. Теперь это документ опубликован, он нуждается в техническом разъяснении и политической защите».

Между тем, за стенами Совета ЕС проходила демонстрация противников «брексита», которые чувствуют себя в проигрыше. Среди них много британских граждан, живущих в Бельгии. Они могут утешаться тем, что новое соглашение гарантирует сохранение их нынешних прав.