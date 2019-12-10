Евросоюз готов представить "Зелёную сделку"

Еврокомиссия готова представить так называемую "Зеленую сделку" – план, направленный на защиту окружающей среды и климата.

Соглашение опирается на доклад Европейского агентства по окружающей среде, выступающего за радикальные изменения.

Одним из ключевых элементов "Зеленой сделки" станет предложение превратить Евросоюз в углеродно нейтральное место к 2050 году.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета

"Мои коллеги и я собрались, чтобы отправить сильный и ясный посыл, который подчеркивает амбиции сделать Европу углеродно нейтральным местом к 2050 году"

В рамках "Зеленой сделки" будет пересмотрено все европейское законодательство и создан переходный фонд в 100 миллиардов евро. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс возглавляет проект.

Франс Тиммерманс, вице-президент Еврокомиссии

"Мы стараемся быть обстоятельными, чтобы показать путь вперед. Это приглашение всем нашим партнерам присоединиться к усилиям и найти лучшее решение для наших граждан"

Критики говорят, что план недостаточно амбициозен, потому что кардинально не меняет системы энергоснабжения и мобильности, а так же не приводит к нужному сокращению выбросов СО2.

Франциска Ахтерберг, Greenpeace

"Комиссия выступила с полуготовой программой. Она не преследует цели, которые нам нужны, о которых говорят ученые. Необходимо делать резкие, очень быстрые сокращения выбросов. Комиссия предлагает сократить их на 50-55% 2030 году, этого недостаточно"