Автопроизводители против "жесткого брексита"

Новые электробусы, гибридные суперкары и жесткий "брексит" - вот главные темы Франкфуртского международного автосалона в этом году. На церемонии его открытия Ассоциация европейских производителей автомобилей выступила против выхода Великобритании из Евросоюза без сделки.

"Брексит" представляет для нас угрозу. Ведь Соединенное королевство - важный рынок. Мы хотели бы избежать каких бы то ни было потрясений. Герберт Дисс Гендиректор Volkswagen Group

Петер Нота, член совета директоров BMW AG, добавляет: "Мы призываем политиков положить конец неопределенности. Группа BMW стремится работать в Великобритании. Но необходимо, чтобы политики покончили с царящей в стране неопределенностью. Тогда производство наших замечательных автомобилей в Королевстве не будет остановлено"

Компании требуют ясности, но готовятся к худшему. В случае "жесткого брексита" BMW планирует снизить производство в Великобритании. 31 октября, в день выхода страны из ЕС, по обещанию Бориса Джонсона, немецкий завод в Оксфорде приостановит работу на 2 дня - чтобы избежать возможных задержек в поставках и логистических убытков.