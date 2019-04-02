Скажи "нет" расизму по-английски

Глава Английской футбольной ассоциации призвал ужесточить правила проведения матчей и останавливать игру при любом проявлении расизма.

Выступая на конференции "Равная игра" под эгидой УЕФА на стадионе Уэмбли, Грегг Кларк заявил, что переписал запланированную речь после скандала с английской сборной во время матча в Черногории на прошлой неделе.

"Следуя протоколу, судья должен остановить матч, если расизм проявляется массово и ярко. Сейчас мне кажется, этого недостаточно. Мы должны пересмотреть эти критерии. Игроки, выходящие на поле и представляющие наши клубы и страны не только заслуживают, но и должны играть в футбол в безопасной обстановке свободной от расизма", – заявил Кларк.

Во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 между сборными Англии и Черногории в Подгорице Дэнни Роуз и Рахим Стерлинг подверглись расистским нападкам со стороны местных болельщиков.

Глава Английской футбольной ассоциации считает, что оскорбительной кричалки даже от одного фаната должно быть достаточно, чтобы судья остановил матч. Также рассматриваются наказания как для самих хулиганов, так и клубов.

Речь Кларка последовала за выступлением президента УЕФА Александера Чеферина, который признал, что ему было стыдно видеть банановые шкурки на газоне и слышать обезьянье уханье с трибун.