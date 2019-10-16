Лионель Месси в шестой раз получил "Золотую Бутсу"

Звезда "Барселоны" Лионель Месси получил шестую за свою карьеру "Золотую Бутсу". Это награда каждый сезон вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В минувшем сезоне аргентинец забил 36 голов в чемпионате Испании.

Лионель Месси, капитан "Барселоны"

"Я всегда говорю, что без моих товарищей по команде я бы никогда не смог добиться всего этого. Награда принадлежит всем нам. Это признание целой команды. Так что большое спасибо и до следующего раза"

Месси выиграл свою первую "Золотую Бутсу" в сезоне 2009-2010, а в сезоне 2011-2012 поставил личный рекорд – 50 голов.