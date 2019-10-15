Собор Парижской Богоматери готовят к реконструкции

Реконструцию Собора Парижской Богоматери удастся завершить за пять лет. В этом спустя полгода после пожара уверен главный архитектор Филипп Вильнёв. Специалисты ещё оценивают сохранность конструкций Нотр-Дама и состояние хранившихся в нём ценностей, которые теперь разместили в других церквях. Одно из спасённых сокровищ — статуя Богоматери с младенцем.

Камни со свода падали буквально в нескольких сантиметрах от этой статуи, не повредив ее. И, конечно, в первые дни после трагедии, приходя в собор, мы сразу же смотрели, стоит ли статуя. Ведь мы не могли её вынести тогда, потому что это было небезопасно. Лоран Прад хранитель Собора Парижской Богоматери

На реконструкцию Собора Парижской Богоматери уже собрали более сотни млн евро. Ещё более 800 млн обещали перечислить благотворители, — сообщили в министерстве культуры. Сейчас специалисты укрепляют своды, а в ноябре должен начаться разбор строительных лесов, которые несут угрозу всей конструкции. О дальнейших планах рассказал министр культуры Франк Ристер:

«Нам потребуется ещё несколько месяцев, чтобы полностью обеспечить сохранность Нотр-Дама и в то же время завершить проверку санитарного состояния Собора Парижской Богоматери. Это всё позволит нам перейти уже к составлению плана реставрации».

По словам настоятеля Собора Парижской Богоматери Патрика Шове, непосредственно работы по реконструкции здания могут начаться лишь в 2021 г. Реставраторам предстоит восстановить пробитые в трёх местах своды центрального нефа, сгоревшую кровлю и башню и шпиль, который обрушился в результате пожара 15 апреля.