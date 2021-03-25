Пришло время Нотр-Дам: во Франции снимают фильм о пожаре в соборе

Два года назад после короткого сообщения - "Пожар в собор Парижской богоматери" - мир прильнул к экранам, чтобы наблюдать, как пламя постепенно разрушало кровлю, шпиль, как к Нотр-Дам неслись наряды пожарных, как орошали стены из брандспойтов, чтобы сохранить хотя бы частично витражи и внутреннее убранство.

Стены устояли, но опалубка свода, сделанная из особым образом обработанного дуба, сгорела.

Знаменитые реликвии, включая Терновый венец, чудом сумели спасти.

Знаменитый режиссер Жан-Жак Анно проводит натурные съемки в Бургундии, в Сансе, в соборе св. Стефана, одном из первых сооружений, построенном в готическом стиле. Это церковь в Сансе называют еще "матерью Нотр-Дам".

"Я решил снимать фильм, потому что в этом событии было что-то, что трогало души. Я тут же сел за написание сценария", - говорит Жан-Жак Анно.

Почти двести лет назад великий Гюго, чтобы спасти Нотр-Дам, который собирались снести, написал роман под тем же названием.

Фраза о том, что "великие события имеют неисчислимые последствия" в момент, когда Франция пытается справиться с пандемией, кажется пророческой.

Фильм "Горит Собор Парижской богоматери" должен выйти в прокат в апреле будущего года.