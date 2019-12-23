Нотр-Дам без Рождества

Впервые более чем за 200 лет со времен Французской революции в соборе Парижской Богоматери не будет проводиться Рождественская месса. Нотр-Дам только начал восстанавливаться после сильного пожара, произошедшего в апреле, в результате чего была разрушена крыша собора, а также сильно повреждены некоторые части здания, включая шпиль.

На протяжении всей истории знаменитый собор, которому уже 855 лет, был маяком надежды для верующих. Службы на Рождество не отменялись там даже во время Первой и Второй мировой войны, когда Париж был оккупирован нацистами.

"Преемницей" Нотр-Дама стала церковь Сен-Жермен Л'Оксерруа, куда перенесены все богослужения. Временное пристанище в одном из парижских храмов нашел также и хор, певцам которого, по их словам, сейчас не хватает в полной мере знаменитой акустики любимого собора Парижской Богоматери.

Анри Шале, руководитель хора собора Парижской Богоматери: "Нам очень грустно оттого, что мы больше не в нашем втором доме Нотр-Дам. Но радует, что это все временно".

Вскоре после пожара президент Франции Эммануэль Макрон пообещал завершить реконструкцию одного из главных символов Парижа в течение пяти лет и сделать его еще прекраснее.