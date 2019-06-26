Пожар в Нотр-Даме: названы вероятные причины

Криминальная составляющая исключена.

Парижская прокуратура по результатам предварительного следствия считает, что пожар в Норт-Даме не был умышленным поджогом.

Приоритетные версии случившегося: непотушенная сигарета или нарушение в работе электропроводки.

Расследование причин инцидента продолжается.

Пожар в одном из главных символов Франции произошел вечером 15 апреля. Потушить пожарным его удалось только к утру следующего дня. Огонь, начавшийся на крыше здания, где велись ремонтные работы, уничтожил шпиль, часы и основную часть кровли.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отстроить собор Парижской богоматери за 5 лет. На его восстановление властями и бизнесменами выделено несколько сотен миллионов евро.