Приговор каталонским политикам

Виновны в бунте и нецелевом расходовании средств, но не в мятеже, что считалось бы преступлением против Конституции: Верховный суд Испании приговорил 9-х бывших лидеров Каталонии к срокам от 9 до 13 лет заключения за организацию референдума о независимости региона.

Остальным 3 обвиняемым сторонникам независимости назначены менее продолжительные сроки и штрафы с временным запретом занимать государственные должности.

Прокуратура просила для каталонских политиков до 25 лет тюрьмы.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес решительно отверг возможность помилования:

"Сегодня завершился судебный процесс, который подтвердил провал политического проекта, в ходе которого была сделана неудачная попытка получить внутреннюю поддержку и международное признание. Процесс, чреватый болью и конфронтацией, расколовшими Каталонию. Но с этого дня, если мы оставим экстремизм в прошлом, мы сможем начать новую эру, которая ознаменует возвращение к гармонии, основе основ Каталонии".

Но нынешние лидеры автономного сообщества уже дали понять, что не готовы отречься от своих заключённых в тюрьму товарищей. Глава женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра заявил, что такое наказание проблемы не решит.

"Каталонское правительство и я лично отвергаем этот вердикт, потому что считаем его несправедливым и антидемократическим, а ещё потому, что всё это - часть политического процесса, призванного узаконить невозможность права Каталонии на самоопределение. Сегодня как никогда мы поддерживаем семьи осуждённых", - сказал Торра.

Референдум и последующее провозглашение независимости вызвали крупнейший политический кризис в Испании за последние десятилетия. Он в свою очередь вынес на поверхность болезненные разногласия как в Каталонии, так и во всей Испании.

В понедельник Верховный суд выдал также международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии. Сам Пучдемон уже обвинил Мадрид в репрессиях.