Пучдемон не сдаётся: защита просит обеспечить его неприкосновенность

Защита экс-главы Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона намерена оспорить рекомендацию прокуратуры Бельгии выдать политика испанским властям. Об этом сообщил адвокат Симон Бекерт после слушаний по вопросу об экстрадиции во дворце правосудия в Брюсселе. Разбирательство было отложено до 16 декабря. К этому времени, по словам Бекерта, защита должна будет подготовить свои письменные возражения на доводы прокуратуры. Адвокаты собираются попросить обеспечить правовую неприкосновенность бывшего руководителя каталонского правительства.

Мадрид добивается выдачи Карлеса Пучдемона уже не в первый раз — его хотят судить по обвинениям в мятеже и в растрате государственных средств. Сам политик называет эти претензии «ложью». Весной прошлого года суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн одобрил экстрадицию политика лишь в рамках дела о коррупции, — после этого Верховный суд Испании официально отозвал запрос на выдачу экс-главы Женералитета.

Новый международный ордер на арест Пучдемона был выдан после того, как Верховный суд Испании приговорил 12 каталонских политиков к штрафам и заключению на сроки до 13 лет по делу о провозглашении независимости региона от Испании в 2017 г. Это решение Пучдемон назвал «зверством» и призвал провести новый референдум о статусе Каталонии.