Барселона готовится к новым акциям гражданского неповиновения

Международный аэропорт Барселоны «Эль-Прат» постепенно возвращается обычной жизни после протестов, вызванных приговором Верховного Суда по делу о провозглашении независимости Каталонии. За прошедшие сутки здесь были отменены десятки рейсов. Сотни пассажиров были фактически заблокированы в терминалах и стали невольными свидетелями столкновений демонстрантов с сотрудниками силовых структур.

На следующий день люди рассказывали, как непросто им было добраться до аэропорта и как сложно покинуть Каталонию:

— Мы приехали в Барселону как туристы и неожиданно началось всё это. Мы опоздали на самолёт и теперь надеемся получить билеты на новый рейс.

— Мы ждали в городе с полудня до 21:30 и в конце концов на пришлось идти сюда пешком.

Призывы выходить на улицы и присоединяться к акциям гражданского неповиновения, в частности, блокировать аэропорт распространялись в социальных сетях от имени движения под названием «Демократическое цунами». В МВД Испании объявили, что уже начали расследование с целью найти тех, кто стоит за этой организацией.

Объединения сторонников отделения от Испании обещают продолжать протесты и дальше. Звучат угрозы всеобщей забастовки, распространяются призывы возвращаться на улицы и перекрывать автотрассы и железные дороги. Из Барселоны передаёт корреспондент Euronews Кристина Хинер:

«Ошеломлённая кадрами вчерашнего противостояния демонстрантов и полиции в аэропорту Барселона в полной мере переживает последствия приговора Верховного суда и ожидает новых призывов к мобилизации протестующих со стороны движения "Демократическое цунами". На улицах уже подготовлены заграждения на случай новых манифестаций».