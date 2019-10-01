Мадрид - Барселоне: "не играйте с огнем"

Во вторую годовщину референдума о независимости Каталонии, который Мадрид счел незаконным, лидеры сепаратистов обещали продолжить борьбу. В свою очередь испанские власти призвали националистов "не играть с огнем" и не нарушать законов. Порядка 180 тысяч человек приняли участие в манифестации в Барселоне. Акцию организовала Каталонская национальная ассамблея. Митинг начался на площади Каталонии. Многие участники демонстрации принесли с собой эстелады - неофициальные флаги каталонских земель. В течение всего минувшего дня в регионе проходили митинги сторонников разрыва с Испанией. Но о серьезных инцидентах не сообщалось.

Кристина Хинер, корреспондент Euronews, передает из Барселоны: "На этот раз марш в Барселоне прошел относительно спокойно. Атмосфера не была накалена до предела. Но нынешняя манифестация была лишь предвестником протестов, которые могут произойти в день вынесения приговора в отношении организаторов референдума по вопросу о независимости Каталонии. Вердикт ожидается в конце следующей недели, или несколько позднее, в период от 10 до 16 октября. Сторонники независимости полагают, что приговор придаст дополнительный импульс движению и смягчит разногласия среди различных фракций сепаратистов. Те, кто жаждет отделения региона, использовали вторую годовщину референдума для того, чтобы призвать каталонцев к массовому неповиновению в качестве ответа на приговор. Но речь идет о мирном и ненасильственном гражданском неповиновении".