Турки взяли Рас-эль-Айн

Вооруженные силы Турции при поддержке так называемой Свободной сирийской армии установили контроль над городом Рас-эль-Айном на четвертый день операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

Однако возглавляемые курдами Сирийские демократические силы отрицают эту информацию. Их представитель заявил, что поддерживаемые Турцией формирования вошли в один из промышленных районов Рас-эль Айна после нескольких часов интенсивного турецкого обстрела, который вызвал лишь "тактическое отступление".

Тем временем эксперты Всемирной продовольственной программы ООН отмечают массовое перемещение населения с момента эскалации насилия. Свои дома, как сообщается, уже покинули более 100 тысяч человек. Речь идет, в частности, о городах Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Между тем Генеральный секретарь Лиги арабских государств и министр иностранных дел Ирака осудили наступление Турции, назвав его "вторжением на территорию арабского государства и агрессией".

По последним данным, за трое суток операции турецкой армии на северо-востоке Сирии число погибших среди сирийских курдских бойцов возросло до 74. Погибли около 20 мирных граждан, десятки получили ранения. Большинство жертв приходится на город Телль-Абьяд на севере провинции Ракка, серьезно пострадавший в результате бомбардировок.