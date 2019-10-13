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Сирия

Турция наступает на сирийские города. Правозащитники бьют тревогу

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 Андрей Позняков 
Турция наступает на сирийские города. Правозащитники бьют тревогу
Авторское право
REUTERS/Murad Sezer
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Турецкие войска успешно продвигаются по территории Сирии, несмотря на призывы международных партнёров остановить наступление. Сирийское агентство Сана сообщает об ожесточённых боях между турецкими войсками и формированиями коалиции «Силы демократической Сирии», основу которой составляют отряды курдов, у приграничного города Айн-эль-Араб, известного также как Кобани. Ранее поступали сообщения о том, что Турция захватила другие приграничные города Телль-Абад и Рас-эль-Айн.

Анкара заявляла о намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 км для создания там буферной зоны безопасности. В ходе очередной пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о гибели в боях более 400 бойцов курдских формирований, которых Анкара считает террористами. В штабе «Сил демократической Сирии» говорят более чем о сотне убитых.

Не обходится без жертв среди гражданского населения, — сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Согласно его данным, только в воскресенье не менее 26 мирных жителей погибли в результате турецких бомбардировок. В штабе «Сил демократической Сирии» обвиняют Турцию в нанесении авиаудара по гражданскому конвою под Рас-эль-Айном, — там, согласно этим данным, убиты десять человек, в том числе трое журналистов. ООН сообщает, что из-за турецкой военной операции беженцами стали более 130 тысяч человек.

Французская корреспондентка Стефани Перес подтверждает информацию об обстреле конвоя и о гибели журналистов

Противоречивая информация поступает о ситуации в тюрьмах и лагерях на севере Сирии, где в заключении находятся предполагаемые участники террористической группировки «Исламское государство» и члены их семей. Курдская администрация сообщает, что, воспользовавшись началом турецкой операции, бежали около 800 иностранцев, связанных с ИГИЛ. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал эти данные ложью и попыткой спровоцировать западные страны, в том числе США. Эрдоган обвинил курдов в обстреле приграничных турецких городов, в результате чего, по словам главы государства, погибли не менее 18 граждан Турции.

Наступление Анкары на севере Сирии осудили Лига арабских государств, Евросоюз и США. Американский президент Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что обсуждает с членами Конгресса подготовку жестких санкций против Турции. Вашингтон и НАТО призывали Анкару к сдержанности и соразмерному применению силы в ходе операции.

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