Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Великобритания

Европейцы требуют вид на жительство

 Комментарии
 Марфа Васильева 
Европейцы требуют вид на жительство
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Что ждет 3,7 миллиона европейских граждан, проживающих в Великобритании, с 1 ноября?

В ожидании ответа более 2 миллионов европейцев обратились к британским властям с заявкой на получение вида на жительство в рамках программы EU Settlement Scheme, сообщило в минувшую среду Министерство внутренних дел страны. Только в сентябре было подано более 520 тысяч таких заявок, что является абсолютным рекордом, с начала октября - около 200 тысяч.

Восточно-европейский центр подготовки к "брекситу" в западном Лондоне - одна из 57 ассоциаций, которым Министерство внутренних дел выделило 9 миллионов фунтов стерлингов на помощь тем, кто хотел бы остаться в Евросоюзе после выхода Соединенного королевства. Здесь подчеркивают, что на сегодняшний день полтора миллиона заявок на вид на жительство были удовлетворены и лишь две отклонены.

Используя приложение для смартфонов граждане ЕС и члены их семей должны:

- удостоверить свою личность

- показать, как долго они жили в Великобритании

- доказать отсутствие судимостей.

После того, как в начале года плату в 65 фунтов стерлингов отменили, критику пользователей вызывает лишь то, что приложение доступно исключительно на английском языке.

"На мой взгляд, ждать от европейских граждан, что ради "брексита" она свободно заговорят по-английски и овладеют юридической терминологией, откровенно говоря, не очень порядочно", - считает Барбара Дроздович, директор Восточно-Европейского центра.

Она особенно беспокоится за наиболее незащищенные категории граждан, в частности, пожилых людей и находящихся на попечении детей: "Возможно, кому-то представляется, что люди, не владеющие компьютерной грамотностью и не имеющие мобильных телефонов легко смогут проделать все требуемые манипуляции, но это не так! Все это их отпугивает!"

Но в Министерстве внутренних дел Великобритании непреклонны, подчеркивая, что заявителям предоставили самую разнообразную помощь.

С этим не согласен польский шеф-повар Дамиан Вавжиняк. Посол польской кухни в Великобритании, награжденный Рыцарским крестом, приехал в Соединенное королевство в 2005 году. В первые годы ему предоставили временный статус, который было необходимо обновлять пока, после пяти лет непрерывного проживания в Великобритании, он не получил вид на жительство.

Все эти годы Дамиан Вавжиняк упорно трудился, построив бизнес и сделав себе имя, среди прочего он готовил для королевской семьи и заведовал питанием на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, но осадок остался.

"Получив временное разрешение на пребывание, я почувствовал себя гражданином второго сорта, мне было очень грустно. Поэтому я сделал все, чтобы добиться постоянного статуса, а теперь стараюсь помочь другим".

Правительство Великобритании надеется, что рекламной кампании за 4 миллиона фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы все граждане ЕС знали: у них есть время до 31 декабря 2020 года, чтобы подать заявку на вид на жительство", - передает из Лондона наш специальный корреспондент Винсент МакАвини.