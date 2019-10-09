"Брексит": страсти накаляются

До выхода Великобритании из Евроюсоза осталось чуть больше трех недель, и дело идёт к беспорядочному разрыву многочисленных уз. Главный переговорщик ЕС признал, что стороны не успевают как следует оформить свой развод.

«Если говорить откровенно и стараться быть объективным, в данный момент мы не в состоянии достичь соглашения», - сказал Мишель Барнье.

Ранее в среду представитель Еврокомиссии написала в Твиттере, что "страсти накаляются, но ЕС вс-таки хочет заключить сделку".

В Брюссель приехала также лидер партии Шинн Фейн в Североирландской Ассамблее. Эти националисты выступают против нового раздела острова, который чреват возобновления кровопролития между стронникам и противниками союза с Белфаста с Лондоном:

«Мы здесь, чтобы обосновать, почему Ирландия и мирный процесс нуждаются в защите, - сказала Мишель О'Нил. - К счастью, Европейский Союз сохранял последовательность на протяжении всех переговоров и отстаивал Соглашение Страстной пятницы. Мы ожидаем, что он придержится так до конца. Но похоже, что "брексит" ведёт нас в пропасть».

Британский уполномоченный по «брекситу» Стивен Баркли встретится в четверг со своим коллегой из ЕС Мишелем Барнье. Но их переговоры, по мнению брюссельского политолога, вряд ли выйдут за рамки технических:

«В целом, вывод контактов на более высокий уровень не принёс пользы, - сказала Лариса Бернер. - Это даже разрушило атмосферу доброй воли и то небольшое доверие, которое оставалось».

Решающее слово может сказать теперь Борис Джонсон, приглашенный на встречу в верхах ЕС на следующей неделе.

Это будет его первый визит в Брюссель в качестве британского премьер-министра, а может быть, и последний, если он не попросит коллег об отсрочке "брексита".