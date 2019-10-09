"Брексит" входит в эндшпиль

Накануне поздний разговор между Борисом Джонсоном и ирландским премьером Варадкаром закончился безрезультатно.

Примерно такими же - без достижения конкретных итогов - оказались и переговоры между председателем Европарламента Давидом Сассоли и руководителем британского кабмина.

Сассоли позднее заявил, что депутаты не согласны платить "любую цену" за устраивающий Британию компромисс: "Мы не проголосуем за договор, который поставил бы под сомнение соглашение Страстной пятницы, увенчавшее в свое время достижение мира между Ирландией и Северной Ирландией".

Состоявшаяся у Джонсона беседа с Меркель также не принесла никаких результатов.

И хотя секретариат федерального канцлера подчеркнул, что никогда не комментирует такого рода переговоры, представление о ситуации можно было составить по твиту, опубликованному председателем Евросовета, чьи полномочия также истекают 31-го октября.

"Так чего же ты хочешь, Борис? Если ты не хочешь ни отсрочки, ни сделки, ни отзыва "брексита"?"

Дискуссию поддержал и глава ирландского внешнеполитического ведомства Саймон Ковни. Но он предпочел слегка успокоить страсти: "Очень много манипуляций, которые призваны ввести в заблуждение, поэтому позвольте мне высказаться с максимальной ясностью и четкостью: ирландское правительство и ЕС работают, не покладая рук, чтобы в конце месяца не случился бы "жесткий брексит".

Начальник Ковни Лео Варадкар все же не удержался от публичной инвективы в адрес Британии: "Они делают все возможное, чтобы "потопить" законопроект, над которым мы работали с премьером Мэй в течение двух лет. Британия вновь захотела обсуждать примерно половину пунктов договора, по которым уже был достигнут консенсус, и назвала это "компромиссным" подходом!".

Сторонники "брексита" не оставили эти слова без ответа, выпустив твит с аллюзией, которую многие сочли оскорбительной для Меркель. Консерваторы тут же его дезавуировали: "Я намерен сказать следующее: я категорически не поддерживаю ни такой тон, ни такие способы в разговоре о Германии и о канцлере Германии. Это наши друзья и союзники", - заявил депутат-тори Майкл Гоув.

До даты "брексита" остается три недели.

"Сейчас парламентарии не могут призвать правительство к ответу.

Формально Палата общин считается распущенной до начала следующей сессии, они не могут даже вызвать министров или премьера к себе на ковер.

Также у них не возможности инициировать новые законопроекты, которые бы. например, запрещали бы "брексит" без сделки.

Тем временем Джонсон не устает повторять, что любые телодвижения законодателей в этом смысле не станут ни для него, ни для "жесткого брексита" препятствием.

Все, что могут депутаты - это дожидаться речи королевы, которая знаменует начало новой сессии, но тогда у них останется всего несколько дней до выхода Британии из ЕС, а им придется решать, внесут они или не внесут в повестку дня голосование о вотуме доверия кабмину.

Но тогда оппозиции нужно будет найти желающих , если вотум недоверия Джонсону будет вынесен, сесть в его кресло и возглавить временное правительство", - передает из Лондона журналист Euronews Винсент Макавини.