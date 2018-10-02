"Брексит": граждане ЕС потеряют приоритет

После "брексита" Великобритания лишит граждан ЕС приоритетного права на работу и проживание в стране и будет отдавать предпочтение высоковалифицированным специалистам со всего мира.

Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на съезде правящей Консервативной партии, проходящем в Бирмингеме. Она, в частности, сказала: "Объявленная нами миграционная политика соответствует идеям, которые привели к референдума по "брекситу". Это позволит нам вновь контролировать наши границы. Мы наконец-то прекратим свободное передвижение, и впервые за несколько десятилетий только британское правительство будет решать, какие люди и сколько могут приезжать в Соединенное Королевство. Да, эта система будет основана на профессиональной квалификации человека, не на том, откуда он приехал, а на его способности вносить вклад в нашу экономику".

По словам Мэй, граждане ЕС, уже проживающие в Великобритании, смогут остаться. Британское правительство в ближайшие месяцы представит план по созданию новой миграционной системы, которая в следующем году будет оформлена на законодательном уровне.