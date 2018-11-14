Количество погибших в результате лесного пожара Camp в Калифорнии увеличилось до 48 человек. В городе Парадайс были обнаружены тела еще 6 жертв. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на шерифа калифорнийского округа. По последним данным, пожар локализован на 35%. Огонь разрушил уже около 9 тысяч строений, среди них большинство - жилые дома. В общей сложности из-за пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек. 200 человек считаются пропавшими без вести.
Калифорния: поиски останков могут занять недели
Калифорния: поиски останков могут занять недели
Местные жители приходят во временные приюты, чтобы узнать свежую информацию и хоть какие-то новости о пропавших соседях и друзьях.
"Моих соседей, которые живут рядом, объявили по телевидению как без вести пропавших. Я решил узнать, не изменилась ли ситуация - не нашлась ли эта семья. Также я надеялся, что найду моего друга по спортзалу, потому что я не мог с ним связаться по телефону", - говорит этот мужчина.
По словам властей, практически все жертвы стихийного бедствия погибли в своих домах в городе Парадайс, который был почти полностью уничтожен огнем. Многие из них были пожилыми людьми и не смогли вовремя эвакуироваться. Проводится поисково-спасательная операция. Власти предупреждают, что поиски человеческих останков могут занять недели.
Президент США Дональд Трамп назвал "очень сложной" ситуацию вокруг "опустошительных лесных пожаров" в Калифорнии и заявил, что страна раньше никогда не сталкивалась с подобным стихийным бедствием.