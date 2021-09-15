Калифорния сохранила губернатора

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом остается: инициатива его отзыва не набрала необходимого количества голосов на специальном референдуме самого населенного и богатого штата. Победу Ньюсома празднуют его однопартийцы из стана демократов и лично президент Байден, он поддержал губернатора перед голосованием.

"Мы радуемся большинству, сказавших нет смещению здесь, в Калифорнии. Но это "нет" - не единственное, что было заявлено избирателями, и я хочу привлечь внимание к тому, чему было сказано"да", - отметил Ньюсом после закрытия участков. - Мы сказали "да" науке, вакцинации, прекращению пандемии. Мы сказали "да" праву людей голосовать, не опасаясь фальсификаций и подавления избирателей. Мы сказали "да" фундаментальному конституционному праву женщины самой решать, как поступать со своим телом, судьбой и будущим. Мы сказали "да" разнообразию. Мы сказали "да" инклюзии".

При другом исходе голосования место губернатора мог занять консерватор, радиоведущий Ларри Элдер, убежденный антипрививочник. Именно стратегия санитарной борьбы дала толчок кампании вокруг губернаторского кресла. Она стартовала прошлым летом вскоре после того, как Ньюсома, сторонника вакцинации и драконовских мер по сдерживанию вируса, засняли на вечеринке в разгар локдануа. Референдум по отзыву губернатора стал вторым за всю историю штата.