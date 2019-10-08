В логистической компании в порту Антверпена напряженное утро, работа кипит. За несколько недель до "брексита" лекарства от рака массово отправляют в Великобританию.
Но что значит жесткий "брексит" для Стефана Дурта и его коллег?
И к этому компания Стефана готова. Клиенты переоформили свои номера НДС. Что действительно беспокоит Стефана сейчас, так это то, как "брексит" повлияет на его водителей, в основном, из Восточной Европы.
По словам Дурта, это усложнит транспортировку. Переоформление документов для водителей осложнит их работу.
Юсен Лоджистикс — лишь одна из 900 компаний, базирующихся в порту Антверпена, которые затронет приближающийся "брексит".
Руководство порта начало подготовку к нему со дня проведения референдума в июне 2016 года.
Не только порт Антверпена готов к "брекситу". Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, Бельгия в целом подготовлена лучше своих соседей. Несмотря на это, Вим Диллен обеспокоен последствиями выхода Великобритании из ЕС для бизнеса.
По словам Диллена, самая большая проблема не в логистике, а в бизнесе как таковом. Он недостаточно подкован. И судя по всему, британская сторона менее подготовлена, чем европейские страны.
Всю проведенную работу многие считают напрасной, если в конченом итоге Великобритания попросит у Брюсселя еще одну отсрочку в ближайшие дни.