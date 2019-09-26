"Брексит": Брюссель наблюдает и ждёт

В Брюсселе внимательно следят за развитием политической ситуации в Великобритании, но комментируют происходящее с осторожностью. На следующий день после жарких дебатов в Палате общин перспективы «жесткого брексита» и переговоров с Соединённым Королевством обсуждали в Европарламенте. Переговорщик ЕС Мишель Барнье воздержался от публичных оценок событий в Лондоне.

Вы должны понять, что я не буду и не хочу комментировать происходящее в Вестминстерском дворце. С нашей стороны мы всегда с уважением относились к британской политике и я хочу, чтобы так было и дальше. Мишель Барнье представитель ЕС на переговорах по «брекситу»

Барнье заверил, что Брюссель по-прежнему готов обсуждать порядок выхода Великобритании из ЕС, но, по его словам, многое зависит от Лондона. «Мы всё ещё готовы работать с любыми правовыми и практическими предложениями Великобритании», — заявил он.

В комиссии Европарламента по «брекситу», между тем, не скрывают опасений, что британский премьер-министр Борис Джонсон не заинтересован в переговорах с ЕС.

Единственный разумный вывод, который я могу делать, это то, что он не занимается поиском выхода, потому что это означает прежде всего поиск компромисса с Евросоюзом, а затем переговоры о соглашении с парламентом. Если надо добиться результата, наверное, не стоит начинать с конфронтации, как это делает он. Филипп Ламбертс евродепутат, лидер фракции «Зелёных»

Наиболее сложные вопросы на переговорах по «брекситу» связаны со статусом границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, Брюссель отверг уже несколько предложений о введении там таможенного и санитарного контроля.