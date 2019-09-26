"Брексит": Брюссель наблюдает и ждёт

В Брюсселе внимательно следят за развитием политической ситуации в Великобритании, но комментируют происходящее с осторожностью. На следующий день после жарких дебатов в Палате общин перспективы «жесткого брексита» и переговоров с Соединённым Королевством обсуждали в Европарламенте. Переговорщик ЕС Мишель Барнье воздержался от публичных оценок событий в Лондоне.
Барнье заверил, что Брюссель по-прежнему готов обсуждать порядок выхода Великобритании из ЕС, но, по его словам, многое зависит от Лондона. «Мы всё ещё готовы работать с любыми правовыми и практическими предложениями Великобритании», — заявил он.
В комиссии Европарламента по «брекситу», между тем, не скрывают опасений, что британский премьер-министр Борис Джонсон не заинтересован в переговорах с ЕС.
Наиболее сложные вопросы на переговорах по «брекситу» связаны со статусом границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, Брюссель отверг уже несколько предложений о введении там таможенного и санитарного контроля.