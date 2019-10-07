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мир

Турция готовит вторжение на севере Сирии

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 Сергей Щербаков 
Турция готовит вторжение на севере Сирии
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США начали вывод своих войск из районов на севере Сирии, где Турция в ближайшее время намерена провести масштабную военную операцию. Целью операции являются вооруженные формирования курдов.

Курдские ополченцы принимали активное участие в борьбе с террористами из ИГИЛ. США даже поставляли оружие курдам. Однако Турция видит в них угрозу своей национальной безопасности и намерена очистить пограничные районы от их присутствия.

"Мы завершили подготовку к военной операции, отданы все необходимые приказы. Наступление начнется сегодня или завтра. В операции будут принимать участие сухопутные, а также военно-воздушные силы", - сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник.

Он отметил, что США уже эвакуировали два наблюдательных поста у населенных пунктов Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн на севере Сирии. По данным агентства Рейтер, Пентагон уведомил, что поддерживать курдские формирования не будет.

Так называемые Демократические силы Сирии - по сути, политическое крыло вооруженных курдских формирований - расценило действия США, как грубое нарушение ранее достигнутых соглашений. Они также пригрозили Турции "тотальной войной" в случае нападения.

Некоторые наблюдатели опасаются, что вторжение Турции на севере Сирии приведет к дестабилизации обстановки в регионе и даже возрождению ИГИЛ, поскольку именно курды на протяжении последних лет успешно противостояли натиску террористических группировок.