Курдский гамбит США

Турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов "Сирийских демократических сил" в провинции Хасеке, информацию об этом передали, в частности, ливанские СМИ. Независимого подтверждения этих сведений пока не поступало.

В то же время, представители курдских вооруженных формирований заявили, что американские войска начали отвод подразделений на северных территориях Сирии, что граничат с Турцией. По мнению самих курдов, это нарушение союзнических договоренностей США.

Сам Эрдоган сообщил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни или часы.

Со своей стороны президент США предупредил турецкую сторону о недопустимости нанесения ударов по американским армейским подразделениям или союзникам Вашингтона в ходе военных действий: "Я вообще не занимаю ничью сторону. Мы находимся в Сирии много лет. Предполагалось, что это будет краткосрочная задача. Вошли и вышли".

По словам официальной Анкары, целью операции должно стать вытеснение с приграничной с Турцией сирийской территории сил самообороны сирийских курдов для создание там зоны безопасности и расселения сирийских беженцев.