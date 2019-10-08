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Сирия

Курдский гамбит США

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 Елена Караева 
Курдский гамбит США
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Турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов "Сирийских демократических сил" в провинции Хасеке, информацию об этом передали, в частности, ливанские СМИ. Независимого подтверждения этих сведений пока не поступало.

В то же время, представители курдских вооруженных формирований заявили, что американские войска начали отвод подразделений на северных территориях Сирии, что граничат с Турцией. По мнению самих курдов, это нарушение союзнических договоренностей США.

Сам Эрдоган сообщил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни или часы.

Со своей стороны президент США предупредил турецкую сторону о недопустимости нанесения ударов по американским армейским подразделениям или союзникам Вашингтона в ходе военных действий: "Я вообще не занимаю ничью сторону. Мы находимся в Сирии много лет. Предполагалось, что это будет краткосрочная задача. Вошли и вышли".

По словам официальной Анкары, целью операции должно стать вытеснение с приграничной с Турцией сирийской территории сил самообороны сирийских курдов для создание там зоны безопасности и расселения сирийских беженцев.

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