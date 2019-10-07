Unilever отказывается от пластика

Международная компания Unilever заявила о намерении в ближайшие пять лет вдвое сократить использование неразлагаемого пластика. Речь идёт прежде всего об изменении подходов к упаковке. В настоящее время компания использует в год более 700 тысяч тонн пластика, произведённого без вторичной переработки.

Сообщение о намерении уменьшить эти показатели ради защиты окружающей среды опубликовано в официальном микроблоге главы Unilever Алана Джоупа. Сам он признал, что значительная часть пластикового мусора имеет маркировку его компании — «это неприятная правда», «это ненормально», — отметил Джоуп.

В обращении от имени Unilever сказано, что производитель не намерен полностью отказываться от пластика, но хочет перейти на материалы многоразового использования, перерабатываемые или компостируемые полимеры. При этом компания обещает помогать собирать и перерабатывать больше пластика, чем она использует.

Ограничения на использование пластика в быту ввели уже более 120 стран. В Евросоюзе с 2021 г. запрещена продажа одноразовых пластиковых пакетов, посуды и пищевых контейнеров.

По оценкам ООН, в мировом океане оказывается около 8 млн тонн пластикового мусора ежегодно, что ведёт к гибели десятков тысяч млекопитающих и миллиона морских птиц. Экоактивисты называли Unilever одной из главных компаний-загрязнителей окружающей среды наряду с Nestlé, Procter & Gamble и Coca-Cola.