Пластиковый мусор - кошмар человечества

Кто бы мог подумать еще век назад, что пластиковые отходы станут кошмарным сном человечества? Живописный коралловый остров Хендерсон в южной части Тихого океана, а вернее - то, во что превратились его пляжи, пожалуй, самая красноречивая иллюстрация происходящего.

В 1988 году этот необитаемый остров - часть принадлежащего Великобритании архипелага Питкэрн - стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря нетронутым цивилизацией пляжам и уникальному биоразнообразию. Но сегодня здесь скопились тысячи тонн пластика: по данным австралийской исследовательницы Дженнифер Лаверс, впервые посетившей остров в 2015 году, его концентрация достигает 700 единиц мусора на квадратный метр.

Причина того, что Хендерсон стал самым загрязненным необитаемым островом на планете, - причудливая циркуляция морских течений и волны, превращающие крупные отбросы в пластиковую пыль, особо опасную для птиц и морских обитателей.

Усилия по уборке пляжа ни к чему не привели. По признанию Дженнифер Лаверс, буквально за несколько часов очищенный участок море снова покрыло отбросами. Причем, мусор был "абсолютно отовсюду". Единственный выход, считает исследовательница, "раз и навсегда перекрыть кран пластикового загрязнения".