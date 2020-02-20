Венгрия борется с пластиком

Венгрия собирается выполнить обязательства по запрету наиболее проблемных видов одноразового пластика уже в следующем году, то есть за год до выставленного ЕС крайнего срока.

Премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая с посланием к венгерскому народу, объявил о ряде мер по решению проблем изменения климата и окружающей среды.

Но в обществе бытует мнение, что поворот в "зеленом" направлении на самом деле может оказаться шагом по удержанию молодежного электората.

Существует директива ЕС о постепенном запрете большинства не используемого повторно пластика. Производство десяти таких продуктов будет немедленно прекращено, а для остальных директива предусматривает более высокую долю вторичной переработки. Вопрос в том, пойдут ли венгерские планы дальше этой директивы, но даже если нет, это все равно большой шаг вперед Диана Ирге-Воршац исследователь климата

Некоторые крупные компании, имеющие заводы в Венгрии, уже несколько лет назад начали сокращать использование одноразового пластика.

В частности компания "Кока-кола", теперь все бутылки для своей продукции венгерского производства сделаны из полностью перерабатываемых материалов, а использование пластика для промышленной упаковки снизилось там на 15%.