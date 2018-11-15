Прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни для 5 человек, обвиняемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи. Всего по делу задержан 21 человек, 11 уже предъявлены обвинения.
Эр-Рияд требует казнить убийц журналиста
Эр-Рияд требует казнить убийц журналиста
По данным следствия, Джамаль Хашогджи был убит в стамбульском генконсульстве Саудовской Аравии группой лиц, планировавших вернуть журналиста в Аравию.
Шаалан аш-Шаалан, зам.генпрокурора:
«Дело передано в суд, следователи изучают роль, которую играли в убийстве остальные задержанные. Прокуратура требует смертной казни для пяти человек, обвиненных в заказе и исполнении убийства».
Убийство журналиста, известного статьями, критикующими политику Эр-Рияда, вызвало резкое осуждение со стороны международного сообщества, в первую очередь со стороны Турции.
В саудовском МИДе в то же время выступили против международного расследования, подчеркнув, что речь идёт об убийстве саудовского подданного в саудовском дипломатическом представительстве.
В Турции на высшем уровне заявляют, что Эр-Рияд скрывает детали преступления. Советник турецкого президента выразил сильное сомнение в том, что преступники действовали по собственной инициативе. Сам Эрдоган прямо обвинял власти Аравии в организации устранения журналиста.