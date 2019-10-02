ЕЦБ призвал инвестировать в еврозону

Экономика еврозоны нуждается в поддержке для выхода из периода низкого роста ВВП. Глава ЕЦБ Марио Драги вновь призвал европейские власти принять меры, которые могут дополнить мягкую кредитно-денежную политику, проводимую регулятором

"Наиболее эффективным ответом были бы стимулы на уровне еврозоны при содействии инвестиций. Это стало бы наилучшим способом добиться эффективного распределения расходов среди стран евро зон. И это еще одна из причин, по которой я предложил инструменты фискальной политики", — сказал Марио Драги.

ЕЦБ не может предоставлять инвестиции, но вправе стимулировать их использование. Ранее европейский регулятор снизил ставку по депозитам до нового исторического минимума до -0,5%.

Теперь коммерческим банкам придется платить еще больше за хранение резервов в ЕЦБ. Это должно подтолкнуть банки к выдаче кредитов: чем больше выдается кредитов, тем лучше для банков условия займа и хранения ликвидных средств в ЕЦБ.

1 ноября регулятор возобновляет программу скупки облигаций на 20 млрд евро в месяц для стимулирования экономики еврозоны.

Несмотря на ограничения рамках действующей политики, Марио Драги говорит, что ЕЦБ сохранит евро во что бы то ни стало. Он отметил:

"Какой бы путь ни был выбран, кредитно-денежная политика продолжит делать свою работу. Последние решения совета управляющих продемонстрировали его твердые намерения перед лицом устойчиво слабеющего прогноза роста и инфляции".

Прогноз роста экономики стран еврозоны был пересмотрен в сторону понижения: ожидается, что в этом году ВВП увеличится на 1.1% , а в следующем — на 1.2%

1 ноября ЕЦБ возглавит Кристин Лагард и ей предстоит убедить правительства принять стратегию, ориентированную на рост, т.к. в арсенале регулятора осталось уже не так много инструментов.