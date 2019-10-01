15 тысяч военнослужащих, 580 единиц боевой техники, 160 самолетов. 70-летие образования Китайской Народной Республики в Пекине отмечают с грандиозным размахом. Праздничные мероприятия проходят на фоне торговой войны с Вашингтоном и непрекращающихся уже почти четыре месяца антиправительственных демонстраций в Гонконге.

Об ответах на современные вызовы и угрозы заявил с трибуны председатель КНР Си Цзиньпин.

Народно-освободительная армия и Народная вооружённая милиция продолжат самым решительным образом защищать суверенитет, безопасность и интересы нашей нации, а также мир во всем мире. Си Цзиньпин председатель КНР

Основные торжества проходят на площади Тяньаньмэнь. Именно на этом месте 70 лет назад глава Компартии Мао Цзэдун объявил об основании КНР, а 30 лет назад правительственные войска расстреляли сотни демонстрантов, требовавших демократических перемен и гражданских свобод. Сегодня здесь танцуют.